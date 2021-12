Oscar tem preconceito contra filmes da Marvel, diz Kevin Feige

Apesar da aclamação do público, dos bilhões em bilheterias e até, muitas vezes, das ótimas críticas, não é comum ver filmes de super-heróis sendo reconhecidos nas principais categorias das premiações de cinema.

Kevin Feige, produtor e presidente dos estúdios Marvel, disse acreditar que existe um preconceito.

“Eu penso que sempre estamos um passo atrás por conta da logo da Marvel e por conta de um preconceito contra o gênero que certamente existe”, opinou Feige em entrevista ao The Hollywood Reporter.

O produtor falou sobre a aclamação recebida por Pantera Negra, que chegou a ser indicado a vários Oscars: “Eu amo que, por um momento glorioso, esse preconceito foi deixado de lado com Pantera Negra, e o trabalho foi reconhecido pela conquista que significava”.

Pantera Negra foi indicado a sete Oscar, incluindo na categoria de Melhor Filme, e faturou três prêmios: Melhor Trilha Sonora (Ludwig Göransson), Melhor Figurino (Ruth E. Carter) e Melhor Design de Produção (Hannah Beachler e Jay Heart).

Feige revela esperar que Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis também consiga indicações nas premiações do próximo ano.

“Vários fãs de quadrinhos não sabiam quem Shang-Chi era. E mesmo assim, o trabalho do Destin [Daniel Cretton, diretor do filme], do Dave [Callaham, roteirista], da Sue [Chan, Designer de Produção] e do Joel [P West, compositor] criou algo novo que se conectou com o público. Nós reconhecemos isso, o público reconheceu e eu com certeza adoraria que este trabalho duro de todas essas pessoas que estão contando a história delas fosse reconhecido”, explicou o executivo.

Shang-Chi é um sucesso de público e crítica, sendo até o momento filme com maior bilheteria nos EUA em 2021.

Confira abaixo o trailer do filme: