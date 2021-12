Pais se revoltam com demora no atendimento e calor no PA Infantil

Com mais essa onda de virose chegando a Rondonópolis, as crianças estão sofrendo e muito. Na tarde desta segunda-feira (27), a equipe do AGORA MT recebeu uma ‘enxurrada’ de reclamações de pais que não aguentavam mais sofrer na Unidade de Pronto Atendimento Infantil.

Segundo eles, além da superlotação, o calor na sala de espera é insuportável e a água servida no bebedouro é quente. “Não tem lógica, o modo como as crianças estão tendo que esperar naquele calor não existe” afirmou uma das mães que aguardou 6h por atendimento.

Romário do Nascimento está com o filho de menor de 2 anos com febre. Ele disse que já viu duas crianças convulsionando no local superlotado.

Em resposta, a prefeitura afirmou que está organizando estratégias para enfrentar o surto de gripe.

Sobre o calor que os pais reclamaram, a prefeitura não se pronunciou.