Panda tenta escapar do zoológico mas desiste quando lhe oferecem comida; vídeo

No último dia 15, um panda de seis anos chamado Meng Lan quase escapou da área de proteção em um zoológico de Pequim, na China.

O animal de 2 metros deixou uma plateia em apuros quando apareceu por cima do muro que separava os humanos dos animais.

Nas cenas do vídeo, um segurança do zoológico aparece orientando as pessoas a se afastarem do local, enquanto isso a multidão conversa em euforia ao mesmo tempo em que estão assustados com a possibilidade do urso chegar muito perto.

Mas tudo se acalmou quando um protetor teve a brilhante ideia de oferecer comida ao animal, que imediatamente reconsiderou a fuga e decidiu que permanecer e se aproveitar da alimentação era muito melhor do que pular o muro alto.

A equipe responsável pelo zoológico disse que esse comportamento é normal, Meng Lan é muito travesso, e que irão reforçar o seu habitat para evitar novos imprevistos.

O panda nasceu na Base de Reprodução do Panda Gigante de Chengdu no ano de 2015 e após dois anos foi transferido para o zoológico de Pequim, onde vive até hoje.

A quase fuga viralizou em uma mídia social do país chamada Weibo, em que muitos internautas o nomearam de “tesouro nacional”.

Cui Shuhong, chefe do departamento e conservação do ministério da ecologia e meio ambiente, disse:

“A população de pandas na natureza aumentou para cerca de 1.800, o que reflete suas melhores condições de vida e os esforços da China em manter seus habitats integrados”.

Ele só queria dar uma voltinha! Mas ainda bem que mudou de ideia, poderia acabar se machucando na fugidinha.

Confira o vídeo: