Para este domingo, que tal um delicioso peixe grelhado com legumes

Ingredientes

4 filés de tilápia

Suco de 1 limão

4 colheres (sopa) de azeite

Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto

4 colheres (sopa) de manteiga

6 dentes de alho amassados

2 batatas cozidas al dente em cubos

1 xícara (chá) de vagem cozida e picada

1 cenoura cozida em rodelas

Como Preparar o peixe grelhado com legumes

Tempere o peixe com o suco, o azeite, sal e pimenta.

Em uma frigideira antiaderente, em fogo médio, derreta 2 colheres (sopa) da manteiga e frite o peixe até dourar dos dois lados.

Na mesma frigideira, em fogo médio, derreta a manteiga restante e refogue o alho por 3 minutos. Junte as batatas, a vagem, a cenoura e cozinhe por 2 minutos.

Tempere com sal, pimenta e sirva com o peixe polvilhado com salsa.