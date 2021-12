Passageiro é lançado para fora do veículo após colisão entre carros

Um jovem de 21 anos ficou ferido após ser arremessado do carro durante uma colisão entre veículos na avenida Júlio Campos, na madrugada desta sexta-feira (24), no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações que constam no Boletim de Ocorrência (BO), o motorista do carro Fiesta seguia pela avenida Júlio Campos quando no contorno com a rua Manoel Simplício Sobrinho, o motorista invadiu a pista contrária e bateu em uma caminhonete Hilux.

Com a força do impacto, o jovem que estava no passageiro do carro Fiesta e não usava cinto de segurança, foi arremessado passando pela janela do veículo para fora do carro.

O jovem foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Regional.

Os motoristas não tiveram ferimentos graves.