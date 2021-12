Pátio e Janaína conversaram sobre investimentos em Rondonópolis

A deputada Janaína Riva (MDB) disse hoje (27) que continuará apoiando a gestão do prefeito José Carlos do Pátio (SD) e se colocou à disposição para intermediar as negociações visando a recuperação das vias do Distrito Industrial de Rondonópolis. As declarações foram feitas durante visita da deputada ao gabinete do prefeito.

Janaína estava acompanhada do vereador Adonias Fernandes (MDB) e ouviu do prefeito um breve relato sobre as principais ações desenvolvidas ao longo deste ano. Eles conversaram também sobre obras já em andamento e algumas prioridades para 2022.

“Já estamos discutindo com o governador Mauro Mendes (DEM) e o senador Carlos Fávaro (PSD) algumas parcerias, mas queremos viabilizar um grande projeto que elaboramos agora e envolve o Distrito Industrial de Rondonópolis, que é o mais antigo da cidade. Conversamos sobre investimentos e a deputada Janaína vai nos ajudar a construir esse entendimento”, disse José Carlos do Pátio.

O prefeito também agradeceu a deputada e ao vereador Adonias Fernandes pelo apoio prestado à administração municipal.

“Tenho admiração pelo trabalho (do prefeito), pelo respeito dele ao servidor público, a preocupação com o Hospital Regional e também com a infraestrutura do município. Já conversamos sobre isso e reforcei esse compromisso com a gestão. Pode contar comigo”, disse Janaína.