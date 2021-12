PC identifica autor de atropelamento de vigilante que teve motocicleta arrastada

O motorista responsável por um grave acidente de trânsito que causou o atropelamento de um vigilante patrimonial foi identificado pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (10), em trabalho realizado pelas equipes da 1ª Delegacia de Polícia, Central de Flagrantes e Delegacia Especializada do Adolescente (DEA) de Barra do Garças (MT).

O acidente ocorreu na madrugada de sábado (04) quando o vigilante estava trabalhando, fazendo ronda em uma motocicleta e foi atropelado por uma camionete que o arrastou por cerca de 50 metros.

Os dois veículos transitavam no mesmo sentido, quando a camionete colidiu na traseira da motocicleta a arrastando e causando lesões graves no condutor que está hospitalizado com múltiplas fraturas pelo corpo. Após o acidente o condutor da camionete fugiu do local com seu veículo, sem prestar socorro à vítima e não se apresentou para responder pelo ato praticado.

Diante dos fatos, a Polícia Civil, em ação integrada da 1ª Delegacia de Polícia, Central de Flagrantes e Delegacia Especializada do Adolescente de Barra do Garças, iniciou o trabalho investigativo para identificar e localizar o responsável pelo acidente. Várias diligências foram realizadas, e os trabalhos contaram com apoio da sociedade barragarcense contribuiu com imagens de câmeras de monitoramento.

Diante dos levantamentos e com a identificação do motorista, a equipe da 1ª DP identificou e localizou o suspeito que foi ouvido e agora irá responder criminalmente pela conduta praticada. Durante o interrogatório, o condutor disse que não percebeu que havia colidido e arrastado a motocicleta, alegando estar sonolento.