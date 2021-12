PC recupera objetos de roubo e prende receptadora em Alto Taquari

Uma mulher de 35 anos foi presa pelos investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Alto Araguaia (MT). Ela deve responder pelo crime de receptação. Os policiais recuperaram um aparelho smartphone e um receptor de sinal de antena parabólica que eram produtos de roubo.

A PC recebeu a informação que os objetos estariam com uma mulher na região rural de Alto Taquari (MT).

No local os policiais encontraram os materiais que foram roubados por dois criminosos em um sítio que fica na região rural do Córrego do Sapo, a aproximadamente 30 quilômetros de Alto Araguaia.

A mulher foi presa em flagrante pelo crime de receptação e encaminhada até a Delegacia de PC em Alto Taquari onde foram realizados os procedimentos necessários.