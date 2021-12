Percival destaca avanços e a luta por mais investimentos em Rondonópolis

Percival Muniz é filho de agricultores que trocaram o estado da Bahia pelo quase inóspito interior de Mato Grosso do século passado. Nasceu na vizinha cidade de Guiratinga, mas foi em Rondonópolis onde encontrou o ambiente propício ao desenvolvimento como político.

Ele conta que conheceu a cidade ainda criança. Vinha com o pai, Otaviano Muniz, comprar mantimentos. Achava a cidade bonita, mas nem sonhava que um dia se tornaria uma das principais lideranças do município. “Fui me interessar por política na juventude. Militei no movimento estudantil e participei de vários atos de resistência à ditadura, antes e depois de entrar na universidade”.

No início da década de 80 aproveitou as férias da faculdade de Geologia na UNB para visitar a família que já morava em Rondonópolis. Acabou sendo convidado por Carlos Bezerra para compor a chapa de vereadores do MDB e aceitou.

“Eu achava que não tinha chance nenhuma, mas o país vivia o auge da luta pela redemocratização e cidade atravessava um momento de ebulição política. Decidi ficar para ajudar. Tranquei o curso e fiz uma campanha modesta, com uma caixa de som, uma Kombi velha e alguns ‘santinhos’ doados pelo pessoal do jornal ‘A Tribuna’, onde eu havia trabalhado. Nem acompanhei a apuração e fiquei surpreso ao saber que havia sido eleito”, conta ele.

Começava ali uma carreira meteórica. Ainda na década de 80 entrou para a história como um dos mais jovens deputados federais eleitos para redigir a nova Constituição da República.

“Foi muito interessante, era um desafio histórico. Eu sabia que aquilo (elaborar uma Constituição) só aconteceria uma vez na vida e olhe lá. Participei intensamente dos debates sobre os temas brasileiros e somei força aos progressistas para colocar no texto constitucional muitas das reivindicações pelas quais eu lutava no movimento estudantil”, destaca.

A primeira tentativa de chegar à Prefeitura de Rondonópolis não foi bem sucedida. Perdeu para o já falecido Hermínio Barreto numa eleição apertada. A oportunidade de administrar a cidade veio já no final da na década de 90, quando foi eleito vice-prefeito e acabou assumindo o cargo após a renúncia de Alberto de Carvalho.

Percival pegou a prefeitura com os servidores em greve por causa do atraso salarial, as contas estavam bloqueadas e havia imenso descrédito. Ele conseguiu articular uma ampla aliança com as lideranças políticas, organizou as contas, pagou salários e ainda conseguiu realizar algumas obras. Acabou sendo reeleito em 2000 e voltou à Prefeitura para um terceiro mandato em 2013.

As marcas de suas gestões estão por toda a cidade. Integrou regiões inteiras com a abertura de avenidas (Goiânia, Brasil, Estudantes, Beira Rio), construiu escolas, creches, postos de saúde, um hospital, o Pronto Socorro (UPA) e as novas sedes da Prefeitura e da Rodoviária. Também modernizou a administração com a realização de concursos públicos, cursos de qualificação e a criação do Plano de Cargos Carreira e Salários dos servidores municipais.

Como prefeito ele também promoveu embates duros e pela revisão dos repasses devidos ao município pelo Governo do Estado. Conseguiu mudar o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e também articulou grandes investimentos do Governo Federal – em especial durante as gestões petistas. Nesta época também merecem destaque os conjuntos habitacionais que ajudaram a reduzir o déficit por moradias na cidade.

“Procurei fazer pela cidade tudo aquilo que estava ao meu alcance. Não sei se consegui retribuir tudo que recebi, mas acho que avançamos bastante”, diz ele. “Eu me esforcei e tenho certeza que fiz muito, mas gostaria de ter feito muito mais. O nosso povo merece”.

Percival diz que o presente ideal para Rondonópolis neste aniversário seria que a cidade recebesse os investimentos que merece e tem direito. “E ter gestores competentes, dedicados, humildes. Que busquem ouvir sempre a população e priorizar as questões mais graves, que muitas vezes são gargalos ao desenvolvimento do município”.

“Também desejo muita fé e esperança à população. E, terminando esta fase de pandemia, um período de muita festa, muita alegria, com muita satisfação. Que as pessoas possam sorrir e viver mais felizes”, concluiu.