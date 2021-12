Pesquisa para o Senado mostra Wellington líder em todas as regiões

O senador Wellington Fagundes (PL) lidera com folga as intenções de voto e se a eleição fosse hoje seria reeleito com vitória em todas as regiões do estado. É o que mostra o levantamento feito pelo Instituto Avaliar Pesquisas, divulgado nesta terça-feira (28) pelo site PNB Online.

No quadro geral, na modalidade estimulada, Wellington soma 30% das intenções de voto. Em segundo estão Nilson Leitão (PSDB) e José Medeiros (Podemos), ambos com 6% cada. Rosa Neide (PT) aparece com 4%; Otaviano Pivetta (sem partido), com 3%; e Neri Geller (PP), com 2%.

Na pesquisa estimulada, os nomes dos pré-candidatos são apresentados ao eleitor.

A pesquisa apontou ainda que 23% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato. E outros 26% disseram que não sabiam em quem votar ou não quiseram responder.

Com margem de erro de 3% e nível de confiança de 95%, a pesquisa ouviu 1.511 pessoas em todo o Estado de Mato Grosso no período de 28 de novembro a 7 de dezembro. A divisão por gênero de entrevistados é de 51% feminino e 49% masculino.

As entrevistas foram realizadas presencialmente e seguindo todos os protocolos sanitários. A responsabilidade técnica das pesquisas do Instituto Avaliar é de Gonçalo de Barros e Amauri Teixeira.

REGIÕES

O Instituto dividiu o estado em sete regiões e em todas Wellington aparece bem à frente dos concorrentes. O melhor desempenho do senador ocorre nas regiões Sul (44%), Sudeste (42%) e Noroeste (40%).

Já a disputa pelo segundo lugar tem oscilações regionais. O deputado José Medeiros (Podemos) foi o segundo mais citado na baixada cuiabana (7%), na região sul (8%) e no médio-Norte (8%); mas perde a posição para o ex-prefeito de Sinop, Nilson Leitão (PSDB), que surge como vice-líder nas regiões Oeste (9%), Norte (8%), sudeste (7%) e Noroeste (8%)

A eleição para o Senado acontecerá em outubro de 2022. No mesmo pleito, além de senador, também serão escolhidos o presidente da República, governadores, deputados federais e deputados estaduais.

(com informações do site PNB Online)