PM age rápido e prende indivíduo após realizar dois roubos seguidos

Um indivíduo foi preso após realizar dois roubos seguidos e outros dois comparsas foram detidos por tentarem esconder a arma do crime, na noite de sexta-feira (17), na região do bairro Vila Cardoso, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do Tenente Felipe Cordeiro da Polícia Militar (PM), a guarnição teve conhecimento dos dois roubos realizados e de imediato iniciou rondas na imediação.

O suspeito que estava em uma motocicleta de cor preta ao ver a viatura, tentou realizar fuga e acabou se envolvendo em um acidente, mas, mesmo ferido continuou fugindo a pé e buscou abrigo em uma residência, onde dois comparsas tentaram esconder a arma usada nos crimes.

Mediante as circunstâncias, os dois comparsas que também têm passagens por roubo foram detidos por ato de conivência.

Foi encontrado com o suspeito, dinheiro e carteiras de cigarro que tinha subtraído no roubo e em seguida ele foi conduzido para delegacia e chegando no local o Samu foi acionado para socorrê-lo, devido à queda da moto.

Vale ressaltar que o suspeito foi reconhecido pelas vítimas.