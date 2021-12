PM apreende canivete após briga entre adolescentes em sala de aula

Duas adolescentes foram encaminhadas até a Delegacia de Polícia após um desentendimento em sala de aula, na noite desta terça-feira (30), em uma escola estadual, em Jaciara (MT). Um canivete que estava com uma das menores foi apreendido pela Polícia Militar (PM).

A guarnição da PM foi solicitada via 190 a comparecer na escola onde estaria acontecendo um desentendimento entre as duas alunas.

No local a testemunha que é coordenador da escola relatou para a PM que as alunas haviam se agredindo mutuamente dentro da sala de aula e dentro da mochila de uma das adolescentes envolvida na briga foi encontrado um canivete.

As duas menores se agrediram com tapas, socos, mordidas e puxões de cabelo.

Diante dos fatos, as menores foram detidas e encaminhadas até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Elas foram acompanhadas pelas responsáveis durante a confecção do Boletim de Ocorrência.