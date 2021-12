PM entrega mais de 1 tonelada de alimentos para famílias carentes

Mais de uma tonelada de alimentos foram doadas pela Polícia Militar (PM) durante a campanha ‘Natal Solidário’ na manhã desta quinta-feira (23), em Rondonópolis (MT). As cestas básicas foram entregues para as famílias carentes do bairro Jardim Maria Amélia.

“É uma campanha que nos orgulha muito. Uma nova vertente da Polícia Militar que os nossos policiais acompanham, eles realmente doam, acreditam na causa e todo ano independente de pandemia ou não a gente leva esse carinho para as famílias que realmente precisam. A gente gostaria de atender muito mais, mas gostaríamos de agradecer a todos que colaboraram, todos os parceiros sendo policiais militares ou não

dentro dessa atividade tenham certeza que essa alimentação irá iluminar o final de ano das famílias que irão receber” ressalta o capitão de Deus.

O Cabo Costa, que é o responsável pela ação agradece aos colaboradores.

“Mais que especial… depois de passarmos por essa crise de saúde e agradecer a Deus pelo menos por estarmos vivos, então juntamente com alguns militares, com alguns amigos civis, alguns empresários que nos ajudam sempre fazemos essa ação de poder ajudar as famílias que tanto necessitam” finaliza o Cabo.