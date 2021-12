PM prende 12 pessoas, nove por embriaguez ao volante e aplica mil autos de infração

Durante o período, as equipes da PM abordaram mais de 624 veículos, foram realizados 174 testes de etilômetro, dos quais identificados 18 condutores dirigindo sob efeito de álcool. Nove destes motoristas foram presos por embriaguez ao volante, totalizando 50% dos condutores testados positivos no teste de etilômetro ou que se recusaram a fazer o teste, mas estavam com ao menos dois sinais visíveis de embriaguez.

Durante o feriado, o Batalhão de Trânsito realizou 42 operações de bloqueio e barreiras de forma integrada com os policiais militares do canil do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Proteção Ambiental, Cavalaria, Batalhão Rotam e instituições parceiras como Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá ( Semob).

Nessas fiscalizações, os policiais aplicaram mais de 1 mil autos de infração de trânsito na área urbana e rodoviária do Estado. Dentre as notificações aplicadas pela PM, 295 foram por transporte irregular de criança, 323 pelo não uso do cinto de segurança, 61 por utilização do celular ao volante, 25 por dirigir sem habilitação, dentre outras irregularidades de trânsito.