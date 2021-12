PM prende quadrilha com 85 quilos de droga na fronteira com a Bolívia

Policiais do Grupo de Apoio (GAP) do 17º Batalhão da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) prenderam, nesta segunda-feira (27.12), uma quadrilha de ‘mulas’ do tráfico de entorpecentes com mais de 85 quilos de pasta base de cocaína, em Porto Esperidião. A apreensão da droga gerou um prejuízo de mais de R$ 2 milhões aos criminosos.