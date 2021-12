PM prende suspeitos de roubo e apreende pistola e dinheiro

Três indivíduos foram presos na quinta-feira (23), suspeitos de participar em vários roubos no município de Tangará da Serra-MT.

A Polícia Militar (PM), estava em ronda e avistou um carro branco com três indivíduos, devido a grande quantidade de roubos que está acontecendo na cidade, com relatos que um veículo com as mesmas características estaria dando apoio os crimes.

Com os suspeitos foi encontrado uma pistola 9mm, e uma grande quantidade de dinheiro.

Diante das circunstâncias, os indivíduos foram presos e encaminhados para delegacia.