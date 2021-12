Poder Judiciário lança Grupo de Apoio à Adoção em Tangará da Serra

O Poder Judiciário de Mato Grosso por meio da Corregedoria-Geral da Justiça promoveu um encontro em Tangará da Serra para criação de Grupo de Apoio à Adoção (GAA). O objetivo é criar os grupos nas Comarcas Sede dos Polos e estimular a adoção e resolução de situações ligadas à temática. “Ele é fundamental aos pais que já adotaram, em situações que surgem ao longo da adoção e também aos pretendentes e as inúmeras dúvidas que surgem ao longo do processo”, explicou a juíza auxiliar da Corregedoria, Christiane da Costa Marques Neves.

A reunião ocorreu durante o Programa Corregedoria em Ação, desenvolvido na Comarca de Tangará. Ao todo Mato Grosso têm 11 polos e o primeiro a receber estímulos para a criação do grupo foi o Polo de Cáceres. “A reunião é feita com pessoas que já adotaram e também pretendentes à adoção. Logo após a Associação Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara) auxilia na manutenção do grupo, bem como o treinamento para adoção. O treinamento envolve pré-adoção e pós–adoção”, esclareceu a magistrada que representou o corregedor-geral da Justiça, desembargador José Zuquim Nogueira, durante a reunião.

A juíza da Infância e Juventude de Tangará da Serra, Leilamar Aparecida Rodrigues, também participou da reunião. “No grupo são compartilhadas angustias, desejos, sentimentos. É um ambiente propicio para a desmistificação do tema. Queremos oportunizar e propagar esta boa prática”, considerou a magistrada local. “São pessoas dignas de terem um futuro melhor. Nossa expectativa é muito boa. Quando surgem novas situações todos ficamos atentos para aprendermos e esta será uma oportunidade de fazermos algo muito melhor neste tema tão sensível”, disse o presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA), Welinton Fabiano da Silva.

A secretária-geral da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), Elaine Zorgetti Pereira, também participou do lançamento do GAA em Tangará. “Pessoas envolvidas com a causa da adoção na comarca participaram da reunião. Ainda é uma comissão provisória, mas elas ficarão responsáveis pela formação do GAA local. Temos mais de 200 grupos no Brasil e apenas a Ampara em Mato Grosso. Cumprindo determinações do nosso corregedor Zuquim, queremos ampliar isto e incentivar a Adoção. A Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção (Angaad) que traça recomendações nacionais. Esta ação é de fundamental importância para a causa”, acrescentou Elaine.

A juíza Christiane ainda citou um exemplo da funcionalidade dos Grupos de Apoio à Adoção. Foi por meio de um deles, no interior de São Paulo, que Tamires e o marido conseguiram adotar Ana Júlia, no interior de Mato Grosso. “Recebemos informações de que ela estava apta à adoção via o Grupo de Apoio e resolvemos conhecer. Foi amor à primeira vista. Em alguns meses já estávamos com a situação definida. Ana é uma menina especial. Conseguimos a guarda e somos uma família feliz”, concluiu Tamires.