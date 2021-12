Polêmica com suplentes prejudicou imagem do PP

A volta antecipada do vereador Ozéas Reis (PP) pôs fim à contenda envolvendo os suplentes Alcimar Borges e Idelvamar Menezes, o Nenzão. A situação, bem definida pelo próprio vereador como um ‘constrangimento’, foi superada. Mas a confusão arranhou a imagem do partido e deixou cicatrizes.

O que inicialmente pareceu ser uma demonstração de saudável valorização dos quadros partidários, através do ‘rodízio’ no exercício da vereança, ganhou contornos de briga por poder – com direito a desmentidos, acusações e ataques.

Em uma entrevista à imprensa, Alcimar deu vazão à tese de que haveria uma acordo para que o vereador licenciado continuasse recebendo o salário durante o afastamento. Ele também negou que tivesse feito um acordo para que o segundo suplente assumisse.

Foi desmentido duplamente.

Ozéas Reis disse que não houve nenhum acordo espúrio e que havia sim um entendimento para que Alcimar abrisse mão da posse em benefício do segundo suplente.

Nenzão foi ainda mais longe. Divulgou documentos e gravações onde o próprio Alcimar confirmava a decisão de abdicar em favor dele e até do terceiro suplente (ouça áudio abaixo).

https://www.agoramt.com.br/wp-content/uploads/2021/12/audio_Alcimar_suplencia_PP.mp3

Da história toda restou a impressão de que não há unidade no PP de Rondonópolis. E que o partido sofre com um brutal amadorismo no que tange às discussões internas e ao apoio jurídico às suas lideranças.

Resta saber se as marcas deixadas pelo episódio servirão de aprendizado para evitar novos ‘constrangimentos’ no futuro.