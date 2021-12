Polícia Civil de Mato Grosso e Polícia Militar de Goiás capturam suspeito de praticar crime de estupro de vulnerável

Na manhã desta quinta feira (16), durante ação integrada, as Polícias Judiciária Civil de Mato Grosso e Militar do Estado de Goiás prenderam um homem foragido da justiça, que estava escondido em um assentamento na região rural do Município de Santa Rita do Araguaia-GO.

Trata-se de V.S.R. (47) que estava com um Mandado de Prisão expedido pela Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, município onde, no início do mês passado (novembro) teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra uma menina de dois anos.

Os policiais receberam informações de Investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Guiratinga, dando conta do paradeiro do criminoso.

Imediatamente, a equipe de investigação da Delegacia de Polícia Civil de Alto Araguaia, com o apoio da Polícia Militar da cidade de Santa Rita do Araguaia-GO, seguiram em diligências até o assentamento “Chico Moleque”, região rural que fica cerca de 30 Km da cidade de Santa Rita do Araguaia.

Ao perceber a presença policial o homem tentou fugir, mas foi detido pelos policiais e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mineiros – GO, onde foram realizados os procedimentos de cumprimento do Mandado de Prisão.

O homem segue preso na Unidade Prisional de Mineiros – GO, a disposição da Justiça.