Polícia Civil esclarece roubo violento contra idosa e recupera objetos em Alto Araguaia

O roubo aconteceu na região rural do município de Alto Araguaia no final da tarde da ultima sexta-feira (17), quando dois homens encapuzados entraram numa residência que fica em um sítio próximo ao Córrego do Sapo. Eles usaram uma motocicleta e duas armas de fogo.

Com muita violência agrediram e ameaçaram atear fogo em uma idosa de 67 anos de idade que morava sozinha na casa.

Os criminosos exigiam dinheiro e armas, mas como não tinha o que eles queriam levaram o aparelho televisor e outros objetos.

Ao tomar conhecimento sobre o fato, os investigadores da Delegacia de Polícia Civil em Alto Araguaia iniciaram as investigações, e já na terça (21), com o apoio de Policiais da Delegacia de Polícia Civil em Alto Taquari, localizaram o suspeito de 22 anos , que assumiu ser um dos autores do roubo e entregou o aparelho televisor que estava escondido dentro de casa.

O televisor e os objetos levados no roubo foram recuperados e devolvidos para a vítima.

O homem informou ainda sobre a identidade e participação do segundo envolvido de 17 anos de idade.