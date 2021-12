Polícia Civil recupera R$ 6 mil de vítima de golpe aplicado pela internet

Em mais uma ação rápida da Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) em parceria com a Delegacia de Campo Novo do Parecis recuperaram R$ 6 mil subtraídos de uma vítima de golpe aplicado por meio de canais de compra e venda pela internet.

As investigações iniciaram após a vítima procurar a Delegacia de Campo Novo do Parecis relatando que entrou em um grupo de desapega em uma rede social, e se interessou por uma motocicleta anunciada por outra vítima do golpe e que teve o seu anúncio clonado.

A vítima entrou em contato com o telefone anunciado começando a negociar o veículo com o golpista, que também já estava conversando com a segunda vítima, dona do veículo, aplicando o golpe conhecido como “intermediador de venda”.

O golpista solicitou o valor de R$ 6 mil pela motocicleta, que foi pago pela vítima mediante pix para a conta de um terceiro. Após o recebimento do valor, o suspeito bloqueou as duas vítimas, que só então perceberam que tinham caído em um golpe.

Assim que recebeu a comunicação dos fatos, a equipe da Delegacia de Campo Novo do Parecis acionou a DRCI que conseguiu efetuar o bloqueio total do valor subtraído da vítima, ainda na agência bancária, antes que fosse distribuído para outras contas correntes.

Após procedimentos de praxe junto a agência o valor será restituído à vítima.