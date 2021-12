PF cumpre mandados em Rondonópolis contra grupo que usava ‘banco paralelo’ para cometer crimes

Rondonópolis (MT) está entre as cidades onde acontece a ‘Operação Argentarius’ deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (1). A ação tem como objetivo agir contra crimes financeiros. No momento são cumpridos 29 busca e apreensão sendo 23 em Rondonópolis, 4 em Cuiabá, 1 em Paranavaí (PR) e 1 em Santana do Araguaia (PA).

A operação tem como objetivo desestruturar uma organização criminosa que atuava como um banco paralelo financiando atividades como tráfico de drogas, contrabando de agrotóxico, roubo e adulteração de carga de insumos agrícolas.

As investigações mostraram que foram movimentados mais de R$ 500 milhões. Apenas entre os dois principais alvos as movimentações superaram 220 milhões.

Foi constatado que os valores movimentados e os bens são incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos aumentando as suspeitas de que sejam produto de atividades criminosas.

Verificou-se também a existência de laranjas que emprestavam suas contas para ocultar a origem e destino dos valores. Da mesma forma, essas pessoas não possuem poder econômico para tais movimentações.

Também foi verificada a existência de várias empresas de fachada, as quais não possuíam nenhum funcionário registrado e indicavam endereços inexistentes.

O nome da operação faz referência aos “Argentarius”, que eram personagens do Império Romano responsáveis por bancos de depósito e operações de câmbio. Eram bancos particulares, com atuação, portanto, semelhante ao do principal alvo da Operação.