Polícia Militar prende suspeitos com revólver, simulacro e munições

A Polícia Militar prendeu na manhã desta terça-feira (14) dois suspeitos que estavam em posse de um simulacro e uma arma de fogo, além de munições. A ação policial foi registrada no bairro Juscelino Farias, em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações da PM, os detidos, ao avistarem a presença da guarnição policial, entraram rapidamente no terreno de uma residência no bairro.

Diante da atitude suspeita, os militares abordaram os indivíduos, encontrando com eles 10 munições de arma de fogo, um revólver .44 e um simulacro.

Todo material apreendido, assim como os suspeitos, foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis.