Policiais penais rejeitam proposta de aumento e entram em greve

Os policiais penais do Estado de Mato Grosso (MT) decidiram, nesta quarta-feira (15), iniciar a greve após a categoria recusar a proposta de aumento salarial do governo de MT. Com isso, as visitas para os presos estão suspensas por tempo indeterminado em todas as penitenciárias. Ao todo, em Mato Grosso são 3 mil policiais penais.

Conforme informações, o governo propôs 15% de aumento aos servidores, mas o acordo foi recusado pela categoria, que aponta que a porcentagem é “insignificante” diante dos reajustes que não foram concedidos ao longo dos últimos 9 anos.

“Somos uma categoria de nível superior desde 2017. Policiais Penais inclusos no artigo 144 da C F . Pec 104/2019. Estamos buscando a equiparação salarial com outras forças de segurança, onde o salário está defasado a anos. Governo reconhece, mas desmerece a categoria quando desqualifica a nossa polícia penal.. Tivemos mais de 20 atribuições inseridas na carga de trabalho. E estamos sendo desqualificados, ignorados. Nosso movimento é legitimo e tinha sido reconhecido pelo próprio governo” esclarece Jacy Terra, diretora Regional região Sul.

O presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários de MT, Amaury Benedito, também fala sobre as demandas.

“Estamos agora de fato exercendo a greve em virtude da defasagem salarial. A demanda

que estamos reivindicando é salário. Governos entram e governos saem e não encaram com seriedade essa demanda da nossa categoria. Nós sofremos em virtude do nosso trabalho. É um trabalho arriscado, não é qualquer pessoa que desenvolve ele. A gente corre risco de morte lá dentro da unidade como aqui fora da unidade. O estresse mental

do profissional dessa carreira é muito grande, só nesse ano foram três suicídios. Então são uma série de fatores que juntos, somados, chegamos a conclusão que não dá para esperar mais. A gente está cansado de esperar, muita enrolação, falam que vão rever, mas sempre vão jogando para frente.. empurrando com a barriga” pontua o presidente.

Serviços Suspensos:

– Recebimento preso, advogados, Defensor;

– Banho de sol;

– Atendimento saúde, salvo urgência e emergência;

– Atendimento judicial;

– Escoltas, salvo urgência e emergência e em cumprimento ao POP;

– Recebimento de mercadoria;

– Saída de preso para trabalho.