Politec entrega Medalha do Mérito Ciência e Justiça a servidores públicos e parceiros

Servidores e personalidades civis e militares foram condecoradas com a Medalha do Mérito Ciência e Justiça da Politec, nesta sexta-feira (17.12), no auditório da Controladoria Geral do Estado (CGE). A honraria reconhece os serviços prestados e que contribuíram para o crescimento e o fortalecimento da instituição em Mato Grosso.

Em seu discurso, o diretor-geral Adjunto da Politec, Emivan Batista de Oliveira, agradeceu a contribuição de todos os servidores. “Nosso muito obrigado aos nossos colegas que contribuíram para o nosso desenvolvimento nesses 31 anos de instituição, cada um tem a sua parcela de contribuição, pois sem vocês nós não estaríamos aqui neste momento”.

A indicação das personalidades a serem homenageadas com a Medalha foi apreciada e escolhida em decisão colegiada pelo Conselho de Política Científica e Tecnológica da Politec. As 20 honrarias obedecem o limite anual de agraciados, sendo 10 destinadas a condecorar personalidades civis e militares, organizações públicas e privadas, nacionais e estrangeiras.

Outras 10 são destinadas a agraciar os servidores da instituição, distribuídas nas seguintes categoriais: peritos oficial criminal, perito oficial médico legista e odontolegista, papiloscopista, técnico em necropsia e perito criminal II, servidores da área meio, exclusivamente comissionados ou outros servidores que prestam ou prestaram serviços na Politec.

A representação heráldica da condecoração preceitua o símbolo da instituição e contém os elementos que representam o trabalho técnico-científico da instituição, realizados pelas diretorias de criminalística, laboratório forense, medicina legal e identificação técnica.

O perito oficial médico legista, Silvio César Rogowski, viajou mais de mil quilômetros de Confresa até Cuiabá para receber a homenagem e se sentiu honrado pelo reconhecimento. “Quando a gente se propõe a um trabalho, temos que vestir a camisa para realizá-lo em prol da sociedade. Então, estou muito feliz em estar aqui representando o interior do Estado e a regional de Confresa”.

Agraciado com a medalha e representando a categoria dos técnicos de desenvolvimento econômico e social, o chefe de gabinete da Politec, Francis Raymon Cordeiro de Souza, realizou o discurso de agradecimento.

“Quero destacar a importância dos servidores da área meio/ administrativa que muito contribuem com a missão finalística de realização das perícias oficiais e identificações técnicas. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer à minha equipe, é uma honra estar recebendo esta medalha por esta instituição que comecei como estagiário e depois fui efetivado por meio do concurso público. Quero destacar a minha equipe do Gabinete e da assessoria, responsável pela organização do evento, esta medalha é nossa”.

Um dos representantes da carreira dos papiloscopistas, Leonel Teodoro de Melo, recebeu com muita surpresa e alegria a notícia de que seria agraciado, e relembrou sua trajetória de conquistas.

“Agradeço a Deus e aos colegas da Politec que, direta ou indiretamente, nos ajudaram a colocar a identificação do Estado de Mato Grosso no patamar superior de reconhecimento, hoje o Instituto de Identificação Aroldo Mendes Paiva é reconhecido nacionalmente, tanto na área civil, quanto criminal, pelo atendimento humanizado, processamento digitalizado, e a melhoria das condições de trabalho dos papiloscopistas dentro do órgão”.

Dentre os agraciados com a medalha, o prefeito de Nova Mutum, Leandro Félix, ressaltou a parceria mantida entre Estado e município. “Estou muito grato à toda equipe e diretoria da Politec. Com certeza, enquanto estivermos na gestão do nosso município, faremos o máximo possível para sermos parceiros e realizar nos investimentos para que os serviços da instituição cheguem à toda comunidade”.

A solenidade contou com a presença de representantes das forças de segurança e do Poder Judiciário, servidores e gestores da Politec. A Medalha do Mérito ‘Ciência e Justiça’ foi instituída por meio da Portaria nº 09, de 30 de novembro de 2020.

Já a relação dos agraciados é definida anualmente pelo Conselho de Política Científica da Politec. A Portaria nº 05/2021 com a relação dos agraciados foi publicada na edição do Diário Oficial do dia 26/11/2021.