População saqueia caminhão e esquarteja vacas vivas

A cidade argentina Santiago del Estero registrou cenas dramáticas, na segunda-feira 14. Isso porque moradores do município saquearam um caminhão que transportava vacas. Populares esquartejaram os animais vivos.

Tudo começou depois de um trem atingir o veículo no cruzamento de uma ferrovia. Com o impacto, parte do gado bovino morreu, outros conseguiram fugir e os que permaneceram foram sacrificados.

O jornal La Nación noticiou que homens, mulheres e crianças portavam facões para retirar a carne das vacas. Houve disputa pelo alimento, que precisou ser apaziguada. O motorista e o maquinista não se feriram.

Carne estragada

Não é a primeira vez que a Argentina tem momentos de tensão. Em dezembro do ano passado, Oeste relatou o drama de famílias de Puerto Iguazú que comeram frango estragado. O alimento havia sido enterrado por autoridades.

Crise na Argentina

Os dados da economia argentina dão conta de que:

A pobreza alcança 42% da população, cerca de 20 milhões de pessoas, conforme o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec);

A extrema pobreza chega a aproximadamente 5 milhões de pessoas, ou 10,5% dos argentinos, ainda segundo o Indec;

O desemprego é de 28,5%, de acordo com a Universidade Católica da Argentina;

O Indec garante que a inflação é de 48,8%.