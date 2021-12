Prefeito acusado de corrupção quer criar ‘Dia do Perdão’

Não pegou bem a proposta do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PP), de instituir o ‘Dia do Perdão’ na capital mato-grossense. O projeto chegou ontem (30) à Câmara Municipal e foi visto por muita gente como uma provocação.

O detalhe é que o tal ‘Dia do Perdão’ será celebrado em 26 de novembro, numa clara evocação à data em que Emanuel Pinheiro obteve do desembargador Luiz Ferreira autorização para retomar o comando da Prefeitura de Cuiabá, após um afastamento que durou 37 dias.

O prefeito é acusado pelo Ministério Público (MP) de participar de uma organização criminosa que, entre outras coisas, causou um prejuízo de R$ 16 milhões aos cofres públicos só com o pagamento ilegal de prêmios a servidores da saúde – que, por sinal, também teriam sido contratados ilegalmente.

Quem teve acesso aos autos afirma que há provas robustas do envolvimento do prefeito e que, devido a magnitude do caso, a sentença final deve demorar. Mas, a julgar pelas declarações, ele aposta no esquecimento dos eleitores e no beneplácito dos julgadores.

“O perdão alcança primeiro quem o oferta, traz paz e consolo para a alma, mostrando sempre que todos estejamos sujeitos a cometer erro e uma hora, ou outra iremos precisar do altruísmo daqueles a quem fizermos mal”, disse Emanuel.

Não custa lembrar que os ‘erros’ atribuídos agora pelo MP não são os primeiros na vida pública de Emanuel. Quando era deputado estadual ele foi filmado recebendo dinheiro de propina, no tristemente famoso ‘Escândalo do Paletó’.