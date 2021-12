Prefeito anuncia RGA de 11% e confirma rateio do Fundeb em Rondonópolis

Os servidores públicos municipais de Rondonópolis terão em 2022 um reajuste de 11% dividido em duas etapas, 7% em janeiro e os outros 4% em julho. O índice foi anunciado hoje (28) pelo prefeito José Carlos do Pátio (SD), que também confirmou a distribuição de R$ 26 milhões referentes ao saldo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

O Reajuste Geral Anual (RGA) de 11% está bem acima do concedido aos servidores estaduais (7%) e é um dos maiores entre as prefeituras de Mato Grosso. Segundo o prefeito, o índice é resultado de uma opção da administração pela valorização dos profissionais.

“Rondonópolis sempre concedeu RGA maior que o Estado. Precisamos ter um servidor valorizado e satisfeito”, afirmou José Carlos do Pátio.

No caso dos que atuam na Educação Básica a Prefeitura vai garantir, além do RGA, o pagamento de um abono e também a antecipação da compra de licenças prêmio, 1/3 das férias e à elevação de classe. Esses benefício serão pagos com recursos do saldo do Fundeb.

José Carlos explicou que a decisão de antecipar a aquisição de parte das férias e das licenças prêmio visa garantir a presença do máximo de servidores em atividade nas escolas e creches ao longo do ano.

“Queremos que os professores fiquem em sala de aula, pois teremos um ano muito arrojado. Aproveito para pedir que todas as crianças procurem as escolas para se matricular. 2022 será um ano positivo e queremos que todos os alunos voltem a estudar”, afirmou.

Conforme o prefeito, após o pagamento das licenças prêmios, deve restar um saldo de R$ 22 milhões para rateio entre professores efetivos e contratados e também para os servidores técnicos e operacionais que atuam na rede de ensino básico.

O projeto autorizando o rateio do Fundeb foi encaminhado para a Câmara e aprovado na tarde de hoje, em duas sessões extraordinárias.