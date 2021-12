Prefeito comemora aniversário da cidade em mutirão no loteamento Maria Amélia

A prefeitura realizou um mutirão para comemorar o aniversário da cidade na manhã desta sexta-feira (10), no loteamento Maria Amélia de Araújo, em Rondonópolis-MT.

O prefeito José Carlos do Pátio (Solidariedade), homenageou a cidade pelos 68 anos de emancipação política e ressaltou que Rondonópolis está cada dia mais evoluindo, hoje se pode afirmar que o município tem 100% de rede de esgoto, saneamento básico e água tratada, ele destacou ainda a infraestrutura, educação e saúde que também estão em crescimento.

“Porém, é importante olhar para esse outro lado da cidade, onde há pessoas mais humilde que precisa da gente e junto com os secretários vamos unir força para suprir na medida do possível, a necessidade de cada cidadão”, destacou Zé do Pátio.

O prefeito finalizou agradecendo todo apoio e carinho recebido da população e mais uma vez parabenizou Rondonópolis pelo aniversário, concluindo que todo esse crescimento que faz o município ser referência é mérito da população.