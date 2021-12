Prefeito de Guiratinga diz que ano foi de ajustes e houve avanços

O prefeito de Guiratinga, Waldeci Barga Rosa (DEM), disse que apesar das dificuldades enfrentadas o ano de 2021 termina com saldo positivo no município. Além dos problemas causados pela pandemia, ele precisou se adaptar ao meio político e ainda lidou com uma ação de cassação no TRE-MT que tornou tudo ainda mais complexo. Ao avaliar o primeiro ano da gestão, ele destacou a qualidade da equipe, o apoio dos parlamentares da região e disse que houve avanços importantes.

“O que mais pesou foi o processo que sofremos de cassação. Mas não ficamos olhando muito para a situação, montamos uma boa equipe nas secretarias com pessoas capacitadas e conscientizamos os servidores sobre como deveria ser essa gestão. Hoje eles entendem o que queremos fazer. Mesmo com todos os problemas que tivemos houve muito êxito na gestão”, afirma.

Entre as principais conquistas ele cita a aquisição de três ambulâncias; duas camionetas; um ônibus; um caminhão caçamba, um trator e duas patrolas. O prefeito destaca que estas aquisições somam aproximadamente R$ 2 milhões e tiveram o apoio do deputado Nininho e do Governo do Estado.

“Também focamos na limpeza da cidade; fizemos o Pracinha no miniestádio onde montamos um Parque Infantil. Na verdade adquirimos quatro parques infantis, sendo um para a creche, um para Escola Guarda Mirim e na Cohab Garça Branca estamos fazendo a reforma para implantar a academia ao ar livre e o parque”, explicou.

Barga Rosa disse que a equipe também tem trabalhado para resolver problemas em contratados herdados de gestões anteriores. São obras financiadas com recursos de emendas parlamentares que ainda não foram iniciadas ou dependem de ajustes nas prestações de contas para conclusão.

“Estamos investindo para fazer os asfaltos com estas emendas que já existem. Em alguns casos a prefeitura vai entrar com uma alta contrapartida devido ao tempo que essas emendas foram colocadas e não foram utilizadas. Para se ter uma ideia são emendas de 2018”.

“Nós vamos fazer um grande esforço porque não queremos devolver os recursos. Vou citar o exemplo do Bairro Tancredo Neves, que tem um problema sério. Veio um recurso e gastaram uma parte do dinheiro, mas não conseguiram fazer o asfalto e a empresa desapareceu. Já fizemos a notificação para poder desfazer o contrato e realizar uma nova licitação. São essas coisas que travam a gestão inicialmente. Mas estamos aqui para resolver e fazer as coisas acontecer”, declarou.

ADAPTAÇÃO

Na opinião do prefeito de Guiratinga, o ano de 2021 foi sobretudo de adaptação. Acostumado com a realidade do setor privado, ele disse ter ficado surpreso com as especificidades da gestão pública.

“Nós queremos que as coisas andem, mas a coisa pública não é como a gente pensa. Confesso que às vezes fico agoniado. Pensei que o mais difícil era conseguir o recurso, mas com o respaldo que temos isso não é o problema. O ‘calcanhar de Aquiles’ é executar as ações”, diz ele.

As dificuldades iniciais não desanimaram Barga Rosa. Ao contrário, ele acredita que a experiência desse primeiro ano vai garantir resultados mais expressivos daqui para frente.

“A vida pública e a vida privada são bem diferentes, porém, vimos que com persistência as coisas são possíveis. Neste primeiro ano nos ajustamos e fizemos as correções. O próximo ano será mais tranquilo. Vamos ter muitas conquistas em 2022”, prevê.