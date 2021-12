Prefeito fala sobre apoio a Lula e fará avaliação da gestão em 2021

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), disse que está aberto para discutir com as forças democráticas de Mato Grosso um projeto de apoio ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais do ano que vem. A declaração foi feita durante o lançamento do Comitê Pró-Lula, em Cuiabá. Hoje (08) o prefeito vai falar sobre o assunto em live do portal Agora MT, à partir das 17 horas. Ele e também fará uma avaliação das principais ações desenvolvidas pela administração municipal em 2021,

Entre os temas da entrevista estão os investimentos em habitação, infraestrutura e também o combate à Covid-19.

José Carlos do Pátio deve trazer novas informações sobre os loteamentos lançados pela Prefeitura para a população de baixa renda e as prioridades traçadas para 2022.

O prefeito também fará uma avaliação sobre as ações na área da Saúde, com destaque para a política de prevenção à Covid-19. A cidade foi uma das que mais sofreu com a pandemia, mas está conseguindo manter a doença sob controle e termina o ano como campeã em imunização entre os municípios de grande porte em Mato Grosso.

A entrevista será transmitida na página do Agora MT no Facebook e faz parte da cobertura especial alusiva aos 68 anos de Rondonópolis, comemorados na próxima sexta-feira (10).

COMITÊ

Durante a live o prefeito deve falar também sobre o evento realizado em Cuiabá, na sede da Associação Mato-grossense dos Municípios. Na oportunidade foi lançado o Comitê Pró-Lula, que pretende discutir a construção de uma aliança suprapartidária em apoio ao ex-presidente petista.

José Carlos não descartou a possibilidade se candidatar ao governo do Estado, mas disse que não é este o objetivo do movimento.

“Não tenho essa vaidade, estou extremamente desprendido. Mas não sou filho de pai assombrado, já ganhamos várias eleições contra os poderosos na minha cidade e nunca tive medo de fazer o enfrentamento em favor da população mais pobre e do desenvolvimento do nosso povo”, afirmou.