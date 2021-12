Prefeito entrega cheque no valor de R$ 118 mil a Centro de Reabilitação

O prefeito José Carlos do Pátio entregou um cheque no valor de R$ 118 mil durante a ‘Semana do Deficiente Visual’ no Centro de Reabilitação Louis Braille, na manhã desta terça-feira (14), em Rondonópolis (MT). O dinheiro será utilizado para comprar um veículo para auxiliar no transporte das crianças e adultos que recebem atendimento no local.

“Todas as instituições têm um papel importante para nossa cidade. Quero dizer aqui que nós vamos mandar uma lei para câmara para incrementar e aumentar mais os recursos. Além de passar recursos mensais para as entidades, a gente faz esses apoios pontuais.

A gente ajuda, mas essas entidades merecem muito mais” pontua o prefeito.

Atualmente o centro de reabilitação atende 216 pessoas de 0 a 90 anos.

Os trabalhos são desenvolvidos com alunos portadores de deficiência visual e múltiplas deficiências (com microcefalia, problemas com a coordenação motora, dificuldades com a fala, entre outros).

“Estamos na ‘Semana do Deficiente Visual’… a gente colocou a temática ‘empreendedorismo’. A gente quer enfatizar para a sociedade que a pessoa com deficiência, elas têm dificuldades, limitações, mas elas produzem, possuem talentos, passam com notas boas no Enem, temos vários alunos nossos aqui que estão entrando na Universidade Pública este ano de 2021. Nós estamos mostrando isso para a sociedade a capacidade das pessoas com deficiência” ressalta a diretora da instituição, Fernanda Moretto.

A unidade conta com 14 salas de aulas, salas para a diretoria, professores e de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE). Também, possui laboratório de informática, cozinha, biblioteca, espaço para leitura, banheiro adequado à educação infantil e para os alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, alojamentos, almoxarifado e pátio descoberto para o desenvolvimento de atividades esportistas.