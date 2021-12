Prefeito inaugura creche no Magnólia e diz que investimento eleva cidadania

O prefeito José Carlos do Pátio inaugurou hoje a CMEI José Antonio de Oliveira, que vai atender crianças de 0 a 5 anos do Residencial Magnólia. A solenidade fez parte da programação comemorativa pelos 68 anos de Rondonópolis e contou com a presença de moradores, vereadores e familiares do cidadão que deu nome à unidade de ensino.

Durante a inauguração o prefeito disse que o município tem priorizado os investimentos para ampliar a rede de ensino infantil e fundamental.

“Entre escolas e creches estamos abrindo 23 novas unidades. Acredito que Rondonópolis passará a ser a cidade com maior cobertura de creche em Mato Grosso. Estou olhando os dados do IBGE e vamos passar também muitas cidades do Estado de São Paulo”, afirmou.

Segundo o prefeito, ainda na região do Magnólia o município deverá abrir em breve uma creche no Jardim Ipanema e Vila outra na Lourdes. Ele também citou as creches em construção na Vila Operária (Itapuã, Ipiranga, Primavera, Jardim Modelo, Luz Dayara e Padre Rodlfo) e confirmou a realização de licitações para a construção das unidades do Maria Amélia, Rosa Bororo e Pedra 90.

“Muitas pessoas falam em construir creche para as mães poderem trabalhar. Mas não é só isso. O mais importante é dar cidadania. Fazer com que nossas crianças possam estudar desde os 0 anos, recebendo um trabalho pedagógico, de alfabetização, de relacionamento. Isso é papel do Poder público, dar cidadania e preparar para o futuro”.

HOMENAGEM

José Carlos do Pátio se emocionou explicar a escolha do nome da creche inaugurada hoje. José Antonio de Oliveira era taxista e militante histórico do MDB, partido em que o prefeito iniciou sua vida pública.

“O José Antônio foi o primeiro filiado do MDB aqui e foi um grande orientador, um amigo que me ajudou muito. Era uma pessoal especial, foi um pai para mim na área política. Foi também um líder popular e merece essa homenagem por tudo que realizou”, ressaltou.

Os vereadores Adonias Fernandes (MDB) e Kaza Grande (DC) também participaram da inauguração e destacaram a importância dos investimentos em educação como instrumento para melhorar a qualidade de vida da população.