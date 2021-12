Prefeitura assina financiamento com BB para obras e transporte coletivo

A Prefeitura de Rondonópolis formalizou ontem um financiamento de R$ 55 milhões com o Banco do Brasil para investimentos em obras de mobilidade urbana, iluminação pública e infraestrutura urbana e rural. O ato foi acompanhado pelo presidente da Câmara, vereador Roni Magnani, que estava acompanhado de diversos vereadores, além de secretários municipais e assessores do executivo.

“Os recursos serão investidos na melhoria da sinalização semafórica da cidade pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, além da aquisição de caminhões, máquinas pesadas (moto niveladoras, pá-carregadeiras e rolo compactador) e veículos para dar suporte ao trabalho desenvolvido pela Coder, a Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Meio Ambiente”, disse Pátio.

“Com estes recursos, também vamos avançar no projeto de modernização do sistema iluminação pública da cidade, chegando assim a atingir quase 70% da iluminação pública com lâmpadas de LED. Além disso, irá permitir ainda a aquisição de mais 28 ônibus com ar condicionado para atender a autarquia de transporte público coletivo do município. Com isso, vamos estar com 50 ônibus, já que havíamos comprado 22”, completou o prefeito, lembrando que a autarquia iniciará as atividades ainda no primeiro semestre do ano que vem.

O contrato de financiamento de R$ 55 milhões foi autorizado pela Câmara Municipal de Vereadores. Pátio agradeceu a contribuição que o legislativo municipal tem dado para que a gestão municipal possa executar os seus projetos e obras que estão beneficiando a população rondonopolitana.

“A Câmara têm nos ajudando muito. Se hoje o município está em um ritmo muito acelerado de obras e investimentos deve-se a parceria da Câmara. Ela não tem medido esforços para ajudar”, frisou o prefeito, revelando que em toda a história do município este ano foi o que teve maior número de projetos encaminhados e apreciados pelo legislativo municipal.

O Gerente Geral Escritório Setor Público Banco do Brasil em Mato Grosso, Ricardo Cruz, destacou que o financiamento de R$ 55 milhões aprovados para a Prefeitura de Rondonópolis é a maior operação realizada pela instituição no Estado em 2021. Ele parabenizou a gestão municipal por estar com as contas equilibradas, o que facilitou a aprovação, por parte da instituição, do financiamento.

“A linha de crédito liberada, que é a maior operação realizada com uma Prefeitura em Mato Grosso este ano, é resultado do bom trabalho realizado pelo município para estar com as suas contas regulares, além de adimplente documentalmente e com capacidade de investimento”, afirmou.