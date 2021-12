Prefeitura pode suspender custeio de radioterapia na Santa Casa

Em julho deste ano, o ministro Marcelo Queiroga visitou a Santa Casa Rondonópolis para fazer a inauguração oficial do serviço de radioterapia do hospital. Ele destacou que o Governo Federal havia investido R$ 10 milhões e iria bancar os atendimentos feitos ali através do Sistema Único de Saúde. Mas, quase seis meses após a visita, isso não aconteceu.

A coluna foi informada que a habilitação do serviço de radioterapia junto ao Ministério da Saúde tem esbarrado em questões práticas e burocráticas. Faltam alvarás e pequenas obras de adequação da estrutura física.

Enquanto a habilitação não sai, o serviço é custeado pela Prefeitura. O município tem investido quase R$ 200 mil por mês, reconhecendo a necessidade de assegurar o atendimento às pessoas com câncer. Mas a boa vontade parece estar no limite.

Nos bastidores já circula a informação que a Prefeitura deve suspender este financiamento nos próximos meses.

Ganhou força entre os aliados do prefeito José Carlos do Pátio (SD) a tese de que é injusto retirar recursos da saúde básica, que cabe ao município, para bancar mais um serviço de alta complexidade de responsabilidade dos governos estadual e federal.

Outra reclamação é com o que eles consideram ‘ingratidão’ dos atuais gestores do hospital.

“Além de não reconhecerem a importância do apoio, eles atacam o prefeito a todo momento com objetivos claramente políticos. Não faz sentido manter parcerias assim”, disse uma fonte ligada à administração municipal.