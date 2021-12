Prefeitura de Rondonópolis firma financiamento de R$ 100 milhões com a CEF e anuncia investimentos

A Prefeitura de Rondonópolis e a Caixa Econômica Federal (CEF) assinaram hoje (22) um contrato de financiamento para investimentos de R$ 100 milhões de reais em várias áreas. O documento foi assinado pelo prefeito José Carlos do Pátio e a superintendente do banco, Daiana Mabel da Silva, numa cerimônia com a participação de secretários, vereadores e do presidente da Câmara Municipal, Roni Magnani.

“Queremos investir em infraestrutura e humanizar o município com muitas áreas de lazer, Vamos tornar Rondonópolis uma cidade mais verde, mais bonita, mais alegre. Esse é o propósito”, disse o prefeito sobre o financiamento.

Do total dos recursos previstos no financiamento, R$ 25 milhões serão destinados à construção de áreas de lazer e a estruturação de parques ambientais.

A maior parte será aplicada em obras de pavimentação e também construção de pontes. “Vamos asfaltar as vias do Centro Político e Administrativo, que estamos construindo, e também faremos investimentos em vários bairros da cidade”, adiantou José Carlos.

O contrato prevê também a destinação de R$ 5 milhões para investimentos no trânsito. A Prefeitura disse que acrescentará outros R$ 10 milhões em recursos próprios e vai priorizar a sinalização, com destaque para um novo sistema semafórico.

O presidente da Câmara, Roni Magnani, parabenizou os investimentos. “É um trabalho visando a modernização de Rondonópolis. Demandas antigas serão atendidas com apoio dos vereadores”.

Magnani também lembrou que a Câmara tem aprovado todos os projetos visando a realização de obras e ampliação de programas sociais no município.

“Este alinhamento entre a Câmara e a Prefeitura atende o princípio constitucional da harmonia entre os poderes e é importante para que as coisas aconteçam numa velocidade maior”, destacou.