Prefeitura de Tesouro decreta luto oficial por morte de ex-vice-prefeito

O Prefeito Isaack Castelo Branco decretou hoje (14) luto oficial por três dias em sinal de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Batista de Moraes, mais conhecido como Zezé, na manhã de hoje em Rondonópolis onde estava internado.

Zezé prestou inestimáveis serviços ao município, como cidadão e no exercício de vice-prefeito nos anos 80 e 90. Tinha 78 anos, foi funcionário público municipal como mecânico, motorista e eletricista nos anos 70. Zezé era um pioneiro de Tesouro, foi garimpeiro, exercendo a atividade mineradora de diamantes no leito do Rio das Garças, ficando conhecida como a famosa “virada do Zezé”, que fez a cidade de Tesouro viver o seu auge financeiro, comercial e populacional no final dos anos 80.

José Batista de Moraes, nasceu no Distrito Batovi em 19 de março de 1943, teve 8 filhos, 17 netos e 7 bisnetos. De acordo com familiares, Zezé foi vencido pelo câncer.

O velório será na Rua Vicente Pereira de Souza, no Clube Bar Moraes. Amanhã às 09h00 será realizada missa de corpo presente na Igreja Santa Terezinha, e o sepultamento será em seguida às 10h00 no cemitério municipal.

Nossas condolências à família e amigos nesse momento de dor.