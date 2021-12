Prefeitura decreta luto oficial pela morte de ex-presidente da Coder

A Prefeitura de Rondonópolis decretou luto oficial por três dias e divulgou uma nota (veja abaixo) lamentando o falecimento do engenheiro Carlos Alberto de Carvalho, ocorrido na manhã de hoje (16). Ele tinha 70 anos e ocupou diversos cargos públicos no município. Foi secretário em várias gestões e por mais de 10 anos atuou como diretor da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder). O corpo será velado no cemitério da Vila Aurora, a partir das 19 horas, e o sepultamento ocorrerá amanhã, às 10 horas, no mesmo cemitério.

Carlos Alberto estava internado em um hospital de Barra do Garças e foi vítima de falência múltipla dos órgãos, decorrente de uma pneumonia. Ele já vinha enfrentando problemas de Saúde. No ano passado teve um AVC e recentemente foi recebeu um diagnóstico de câncer na próstata.

A filha dele, Carla Carvalho, ex-secretária municipal de Gestão de Pessoas, agradeceu as manifestações de pesar. Ela está em Barra do Garças, onde amigos e familiares também estão prestando as honras fúnebres. O velório lá segue até as 15 horas, quando será feita a transferência para Rondonópolis.

“Ele contribuiu muito para a cidade de Rondonópolis e para Mato Grosso. Agradeço a todos pelas mensagens de conforto neste momento tão difícil”, disse.

SERVIÇOS PRESTADOS

Carlos Alberto é reconhecido pelos amigos como um ‘guerreiro’. Ele iniciou sua militância no movimento estudantil, onde ajudou a fundar a Associação Mato-grossense dos Estudantes secundaristas e depois presidiu o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFMT.

Ele chegou em Rondonópolis no início da década de 1980 e participou ativamente da primeira gestão do então prefeito Carlos Bezerra e também da estruturação do MDB no município. O deputado federal Carlos Bezerra e a esposa, Teté Bezerra, destacaram a participação dele no Diretório Municipal e também na Prefeitura.

“Ele ajudou a criar os núcleos de trabalhadores Rurais em todo o município e foi Secretário de Agricultura e presidente da Coder. Nós lamentamos o falecimento dele. Foi um companheiro valoroso que nos ajudou na organização partidária e também como secretário municipal, um abraço fraterno a toda família e amigos”, afirmaram.

O ex-prefeito Percival Muniz (PDT), que era primo de Carlos Alberto, também lamentou o falecimento. “Ele deixa uma história de bons serviços prestados à população. Ajudou muito a cidade em vários momentos e viveu intensamente. Estou certo que terá um bom lugar no céu”.

Em nota pública, o prefeito José Carlos do Pátio (SD) também destacou a atuação política e as contribuições prestadas por Carlos Alberto ao Município. Veja abaixo a íntegra da nota.

NOTA DE PESAR

“É com profundo pesar que o prefeito José Carlos do Pátio e os servidores da Prefeitura de Rondonópolis recebem a notícia do falecimento de Carlos Alberto de Carvalho, pai da ex-secretária de gestão de pessoas do município Carla de Carvalho, que também assumiu interinamente as pastas do Esporte e Lazer e de Administração, além de ocupar o cargo de chefe de gabinete do prefeito.

Carlos Alberto de Carvalho atuou como secretário de meio ambiente e planejamento do município foi diretor da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder). Carlos atuou ainda como engenheiro agrônomo prestando serviços ao município.

Neste momento, o prefeito se solidariza com a família e decreta luto oficial no município por três dias em memória do pioneiro rondonopolitano e sua trajetória de vida na cidade.

O prefeito e os colegas de trabalho prestam as mais sinceras condolências a toda família.”