Prefeitura faz repasse de mais de R$ 8 milhões para a Santa Casa de Rondonópolis

A Prefeitura Municipal de Rondonópolis efetuou o repasse de mais de R$ 8,5 milhões aos cofres da Santa Casa e Maternidade de Rondonópolis, nesta quinta-feira (16).

Segundo o secretário Municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, o recurso ainda não havia sido repassado ao hospital, porque não havia sido creditado na conta da Prefeitura. Assim que o valor chegou na conta da Prefeitura foi enviado para a Câmara Municipal e aberta a votação que autorizou que o dinheiro seja repassado ao Hospital. Conforme o borderô de pagamento nº 26896, do Banco do Brasil que confirma o depósito na conta da Santa Casa, no montante de R$ 8.566.923,39.

“Nenhum órgão público pode fazer pagamentos sem autorização do poder legislativo, por isso é preciso respeitar os tramites legais”, comenta o secretário. Os vereadores já aprovaram outros dois repasses, que juntos somam valor de R$ 3.195.562,55, também para a Santa Casa, montante que já foi depositado no início de dezembro.

Ressaltando que, mais uma vez o município encerra o ano, com as suas contas e pagamentos a parceiros e terceirizados em dia e, os salários dos servidores pagos dentro do mês, reafirmando o compromisso de uma gestão transparente e compromissada com os interesses públicos.