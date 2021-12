Prefeitura inaugura Escola Municipal no Residencial Alfredo de Castro

A Prefeitura de Rondonópolis inaugurou oficialmente nesta quinta-feira (30), a sede da nova Escola Municipal de Ensino Básico – EMEB – Celson Antônio de Carvalho localizada na Rua 01, S/N no residencial Alfredo de Castro.

A unidade educacional que vai atender cerca de 360 alunos de 04 a 11 anos de idade, e segundo a Secretária Municipal de Educação Mara Gleibe, já tem devidamente matriculados até esta data, 186 crianças, está em pleno funcionamento aguardando as demais famílias para matricularem seus filhos menores.

Mara convida as mães de família da região para que procurem a unidade escolar a partir desta segunda-feira (03/01) para matricularem seus filhos. “Por orientação do nosso prefeito, estamos trabalhando arduamente para não deixarmos nenhuma criança em idade escolar fora da sala de aula na cidade e aqui na região”, disse Mara Gleibe.

A Escola que leva o nome do ex-assessor Celson Antônio de Carvalho, que por mais de 30 anos foi um dos principais orientadores político do prefeito e que faleceu há cerca de 1 ano, vítima da Covid-19. A escola é uma construção moderna, projeto padrão FNDE, que conta com seis salas de aula: sendo ainda uma sala para leituras; diretoria, secretaria; sala dos professores, almoxarifado, arquivo; 02 (dois) banheiros para funcionários 02 (dois) banheiros para alunos; cozinha, área de serviço, despensa, DML, vestiário, pátio gramado e a referida quadra poliesportiva coberta. Tudo isso edificado a um custo de R$ 2.365.530,46, custeados com recursos oriundos dos cofres públicos municipais.

Na verdade a obra foi concluída em setembro, depois foi totalmente mobiliada e já iniciou os atendimentos públicos realizando as matrículas dos alunos da região que antes tinham que se deslocar até outros bairros vizinhos e alguns até mais próximos do Centro da cidade para estudar e, agora, estarão mais pertos de casa.

Vale destacar que essa região da cidade vem recebendo investimentos maciços do poder público municipal, como asfalto, rede de esgoto, iluminação, praças públicas e pontos de lazer, postos de saúde, além de 02 escolas (720 alunos) e 02 creches (752 crianças), que após concluídas, vão atender a pelo menos 1.472 crianças de zero a 11 anos de idade: ou seja: do ensino fundamental até o quinto ano escolar.

Conforme o prefeito disse a gestão municipal está realizando busca ativa em todos os bairros da cidade e a expectativa é elevar de 20 mil, para 25 mil alunos matriculados e em sala de aula na rede municipal de educação no próximo período letivo de 2022 que se inicia em janeiro.

Como a preocupação da gestão municipal tem sido desenvolver políticas públicas inclusivas que realmente atendam aos cidadãos trabalhadores, principalmente os menos favorecidos, trabalhar por qualidade de vida, promover inclusão social e oferecer cidadania e dignidade à sua população tem sido o lema dessa administração.