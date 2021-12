Tesouro vai comemorar aniversário de 68 anos com a maior festa da história

A prefeitura de Tesouro preparou uma programação especial para celebrar os 68 anos de emancipação do município e comemorar a chegada novo ano. Serão quatro dias com uma atividades variadas, na maior festa de aniversário da história da cidade. Todas as atividades serão abertas ao público.

A programação começa no dia do aniversário, dia 10 de dezembro às 07h00 com solenidade de abertura, a benção do evento, apresentações culturais e distribuição de bolo de aniversário. A partir deste ano o Poder Executivo fará também a entrega da Medalha Geração Pioneira, homenageando na estreia 20 pioneiros do município. É um reconhecimento oficial aos moradores que ajudaram e ajudam a construir o município no dia a dia. A programação seguirá a partir das 16h00 com shows locais e regional de Renan Rodrigues de General Carneiro com muito forró para o público.

No sábado (11), a comemoração começa bem cedinho com a realização da cavalgada, serão 7 km de percurso, e contará com mais de 100 animais que estão com os exames e documentações em dia, e o evento contará com a participação da cavalaria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O almoço será servido de graça para a toda a população. O cardápio prevê um delicioso arroz carreteiro preparado pela primeira vez no município pela equipe do Panelão da Portela, de Portelândia – Goiás. A população precisa levar apenas pratos e talheres.

E o evento segue durante toda a tarde, com shows regionais de Ênio Arruda, Berg e Júnior de Guiratinga, e o Corpo Musical da Polícia Militar do estado. A noite, quem dominará o palco é a dupla Diego e Arnaldo com um grande show nacional de graça para o público.

No domingo (12) será realizado o 1º Pedal Ciclo turístico, com rota neste ano de Tesouro ao Distrito Batovi, com concentração no Posto Tradição, entrada do município às 05h30. Os ciclistas enfrentarão 32 km de estrada de terra, e contará com carros de apoio durante o percurso até a Praça Hildebrando da Silva Daltro no distrito, onde será servido sem custo algum para os participantes um delicioso café da manhã. Os participantes poderão conhecer a 5ª maior cachoeira do Estado de Mato Grosso, a majestosa Cachoeira da Fumaça que fica a cerca de 5 quilômetros da vila, e tem 72 metros de altura.

Ainda no Distrito Batovi será realizada apresentações culturais, homenagens aos pioneiros, e show local durante a tarde. A Igreja Católica também realizará um almoço beneficente, que será vendido a R$ 15,00 a marmita, e o dinheiro será revertido para a reforma da Igreja da comunidade Bom Jesus e Imaculada Conceição do Distrito Batovi.

Ainda no domingo (12) estará sendo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde na área da praia em Tesouro, o 1º Mutirão Oftalmológico em parceria com a Justiça Comunitária, evento que vai zerar a fila de espera por uma consulta com esse especialista. De acordo com dados da secretaria, alguns pacientes esperam por um atendimento como esse desde 2019. Serão 3 oftalmologistas que atenderão 100 pacientes do município.

E para encerrar a programação da maior festa de aniversário da história de Tesouro, na segunda-feira (13), Feriado Municipal do Dia de Santa Luzia, a santa protetora dos olhos, é o dia D turismo religioso, com a tradicional subida ao morro de Santa Luzia onde devotos e munícipes fazem uma caminhada de em média 30 minutos para agradecerem por alguma benção recebida.

A Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus tem uma programação especial para esse dia, com procissão às 05h00 saindo da Praça Central Getúlio Vargas até o pé do morro, missa da benção dos olhos às 07h00 aos pés do morro, às 08h00 na capela em cima do morro, e às 10h30 e 19h00 missa na Igreja Santa Terezinha. Ao meio dia a igreja servirá o almoço beneficente de Santa Terezinha na igreja, e também no sistema delivery.

“O nosso município nunca teve na história um evento para comemorar o aniversário da cidade, e essa é uma festa muito especial para todos nós”, disse o prefeito Isaack Castelo Branco.

O prefeito explicou que toda a equipe se envolveu nos preparativos e que a realização levará em conta os cuidados com a pandemia. “Optamos por fazer essa grande festa quando vimos que nossa população já está praticamente toda imunizada com as duas doses contra a Covid-19, e já estão sendo realizadas a dose de reforço”, afirmou, lembrando que há mais de 30 dias não são registrados novos casos no município.

“Desde o começo da divulgação percebemos que toda a população ficou bem feliz, e ansiosa para essa grande festa,” informa Isaack Castelo Branco.

Toda a programação da festa de 68 anos de Tesouro é de graça e será realizada na área da praia, e é aberta a toda a população e aos visitantes.

(com informações da Assessoria)