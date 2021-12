Presidente do Sispmur acredita que município garantirá rateio

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lina Teles, manifestou otimismo em relação da possibilidade do município garantir o rateio do salto do Fundeb para os servidores da Educação. O assunto será discutido numa reunião amanhã (14) com técnicos da Prefeitura.

“A expectativa nossa é que ele cumpra o que está na lei e realize o rateio, que aliás está sendo garantido pela maioria dos municípios. Isso (o rateio) vai ser bom para o prefeito, para os servidores e para a cidade”, disse Gane.

“Vivemos ainda um momento de pandemia, em que todos tiveram muitos gastos. Esse pagamento dará um alívio ao trabalhador e também à economia do município, já que praticamente tudo que o servidor recebe é gasto na própria cidade”, completou.

Cálculos divulgados pelo Sispmur, apontam que o município teria mais de R$ 44 milhões de sobra. “Neste número não estão incluídos os dados dos meses de setembro a dezembro. Então o patamar pode até ser maior que isso”, disse Geane.

A Prefeitura não confirmou os dados apresentados pelo sindicato, mas promete apresentar todos os números na reunião de amanhã – que terá as presenças dos secretários de Planejamento, Gestão de Pessoas e Educação, e também de representantes da Câmara Municipal, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e do Conselho Municipal de Educação.

SAÚDE

A presidente do Sispmur disse que ainda na reunião espera definir a questão do pagamento do abono aos agentes de Saúde e endemias.

“É um recurso federal que vem todos os anos e que no ano passado foi devolvido por falta de uma lei municipal concedendo o incentivo aos servidores. Queremos na reunião definir todos os detalhes e já providenciar os projetos para que a Câmara aprove os pagamentos às duas categorias (Saúde e Educação), explicou.