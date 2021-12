PRF apreende mais de 345 Kg de entorpecentes em fundo falso de carreta

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 325 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína (peso estimado de 340 Kg) e 4 invólucros de substância análoga ao crack (peso estimado de 5,2 Kg) durante fiscalização em uma carreta na noite deste domingo (5), na BR-070, altura do KM-524, no local conhecido como Trevo do Lagarto, em Várzea Grande (MT).

O veículo era conduzido por um homem com 38 anos. Ao analisar o veículo foi encontrado, embaixo do assoalho do semirreboque, um fundo falso. Ao acessar o fundo falso foram localizados os entorpecentes.

O condutor relatou que o destino final das drogas seria o município de São Paulo (SP) e disse que receberia R$ 10 mil pelo transporte dos ilícitos.

Todo o material foi encaminhado para a Polícia Federal em Cuiabá (MT).