Privilegiado geograficamente, Município atrai investimento na agroindústria

Cercado pelas águas do Rio Vermelho e o verde das plantações agrícolas, Rondonópolis não é só terra de Rondon, mas também de oportunidades. Do campo à cidade, o desenvolvimento é constante e cada vez mais o município tem atraído investimentos, principalmente no setor agropecuário.

Ocupando o 48º lugar no ranking de produção agrícola, segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), o plantio já não é mais o direcionado do Município, mas é o agronegócio o maior responsável pela potência econômica que Rondonópolis representa.

Após 68 anos de emancipação política, de acordo com informações da prefeitura, Rondonópolis concentra o maior pólo de esmagamento, refino e envase de óleo de soja do Brasil. Na coleção de títulos, o Município exibe ainda o de maior pólo misturador de fertilizantes do interior brasileiro, maior produtor estadual de ração e suplementos animais e maior terminal intermodal da América Latina.

Ao perceberem esse cenário de possibilidades, três empresários se uniram e fundaram a Sell Agro, empresa de adjuvantes agrícolas. Um dos sócios, Eloi Prado, relata que Rondonópolis se diferencia, desde os incentivos para abertura da empresa, até a privilegiada posição geográfica.

“Entre os anos de 2000 a 2005 houve uma grande campanha para que Rondonópolis fosse a ‘capital do agronegócio’, com isso, muitos incentivos estavam disponíveis para quem quisesse abrir negócios aqui”, explica o empresário que, naquele período, já trabalhava com adjuvantes agrícolas na cidade, mas não com o próprio negócio.

Foi em 2007 que Eloi e os sócios abriram a Sell Agro, primeiro em uma estrutura alugada e hoje está com prédio e fábrica próprios. “Rondonópolis é um polo e está estrategicamente posicionada. Daqui conseguimos abastecer Mato Grosso e também os vizinhos, Goiás e Mato Grosso Sul. Foi um investimento certo e de sucesso”, ressalta o empresário.

E assim como tantos outros empresários, Eloi e os sócios estão felizes com a escolha que fizeram ao fundar a Sell Agro na terra de Rondon. “Rondonópolis, nossa força vem daqui”.