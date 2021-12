Programa ‘Alegria na Diversidade’ será lançado neste sábado em Rondonópolis

Já está tudo pronto para o lançamento em Rondonópolis do projeto ‘Alegria na Diversidade’, que vai oferecer oficinas e atividades de lazer e cultura gratuitamente para a população. O lançamento está programado para as 14 horas deste sábado (18) no espaço do Centro de Artes, Esportes e Cultura Unificados (CEU), no residencial Magaridas.

O projeto é uma iniciativa do curso de Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso em parceria com a prefeitura, com recursos de emenda parlamentar alocadas pelo senador Wellington Fagundes (PL).

Além de Rondonópolis, o projeto também é desenvolvido no município de Nossa Senhora do Livramento, onde foi lançado na semana passada.

O professor da UFMT Valfredo Brito, coordenador do projeto, explica que as atividades serão desenvolvidas por professores com doutorado e serão realizadas mensalmente, até o final do ano que vem.

O foco é atender a população com uma programação variada, que leva em contas questões étnico-raciais e a inclusão de minorias como os índios, deficientes e a comunidade LGBTQIA+.

“As atividades são abertas a toda população, incluindo crianças, jovens e adultos. Teremos esporte, apresentações culturais e oficinas visando a inclusão social. Não é preciso pagar nada para participar, basta fazer a inscrição”, explicou Valfredo.

Os interessados poderão fazer as inscrições neste sábado à partir das 13 horas, no CEU do residencial Margaridas. Na oportunidade já será possível escolher uma das oficinas disponíveis. Entre as opções estão oficina a percussão musical; auto maquiagem, cabeleireiro; inclusão digital e também de criação de conteúdo digital.

Durante toda a tarde também serão realizadas atividades recreativas para as crianças e uma programação especificamente elaborada por pessoas que têm algum tipo de deficiência – mental, visual ou de locomoção.