Projeto leva cultura, esporte e lazer às crianças quilombolas de Mata Cavalo

Lançado nesta sexta-feira (10), o projeto “Alegria na Diversidade” vai levar esporte, lazer e cultura para a comunidade de Mata Cavalo, quilombo localizado em Nossa Senhora do Livramento, a 37 km de Cuiabá. Pelo menos 300 crianças devem ser beneficiadas com oficinas de informática, penteado e maquiagem afro, percussão e atividades esportivas, como o xadrez.

O projeto é realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso em parceria com a prefeitura local e foi viabilizado mediante emenda do senador Wellington Fagundes (PL-MT).

As atividades estão sendo desenvolvidas na Escola Estadual Tereza Conceição de Arruda sob a coordenação do professor da UFMT, Valfredo Brito. Segundo ele, o objetivo é a integração da criança e do adolescente com questões étnico e sociais de forma a valorizar a sua história e cultura mediante atividades de esporte, lazer e cultura.

O prefeito, Silmar de Souza Gonçalves (DEM), avalia que o projeto vai contribuir para melhorar a qualidade de vida das famílias que moram na comunidade de Mata Cavalo. “É muito bom ver um parlamentar fazendo um trabalho para melhorar a nossa Educação”, disse.

“Estamos felizes com esse projeto”, diz a coordenadora pedagógica da escola, Gonçalina Eva Almeida de Santana. Para ela, as oficinas ajudarão a trabalhar a autoestima das crianças e valorizar a cultura do negro. “Somos muito gratos”.

Depois de ser lançado em Livramento, o projeto “Alegria na Diversidade” deve ser apresentado, nos próximos dias, em Rondonópolis.