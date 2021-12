Quatro indivíduos são presos por participar de sequestro em zona rural

Quatro indivíduos envolvidos em um sequestro de um caseiro de uma fazenda foram presos e uma menor que é mulher de um dos suspeitos foi apreendida, no de sábado (18), na Zona Rural, região do Pantanal.

Conforme informações do Subtenente Matias a equipe Patrulha Rural Georreferenciada, Polícia Militar, recebeu uma informação por telefone, que o caseiro da fazenda teria sido sequestrado e estaria sendo levado para Rondonópolis em um veículo Astra de cor prata.

A PM teve ainda informações, que os sequestradores passariam com a vítima pelo Trevo do Mineirinho, as guarnições Patrulha Rural, Força Tática e Raio se deslocaram a rota e com êxito capturou a vítima e prendeu os dois suspeitos.

A vítima relatou que foi sequestrado por conta de um desacordo da posse da fazenda, no qual, a filha da proprietária havia contratado outras duas pessoas para impedir que sua mãe entrasse na propriedade e o tiraram de lá para a ação ficar mais fácil.

Os dois suspeitos confirmaram os relatos e informou que receberiam R$ 6 mil pelo trabalho.

Diante das circunstâncias a PM foi até a fazenda e chegando no local, confirmou a veracidade dos fatos e localizou os outros dois suspeitos e ainda uma menor que é amasia de um deles.

No local, foram apreendidas carne de jacaré, uma metralhadora calibre 9mm de alto poder de destruição aparentemente de origem alemã, arma artesanal calibre 22 e várias munições, vale ressaltar que este armamento foi utilizado para ameaçar a vítima.

Diante das circunstâncias os quatro suspeitos foram presos, a menor detida e o caseiro capturado.