Recém- nascida é encontrada com vida em matagal junto a ninhada de cãezinhos

Moradores da vila de Saristal, que fica no estado de Chhattisgarh, na região central da Índia, ficaram chocados ao encontrar uma bebê recém-nascida em um matagal na manhã desta terça-feira (21), junto a uma ninhada de cãezinhos vira-latas.

Segundo a imprensa local, a menina conseguiu sobreviver ao frio da noite, mesmo sem nenhuma roupa, por causa do calor dos filhotes e da mãe. Ela foi achada ainda com o cordão umbilical e sem nenhum arranhão.

Moradores da região definiram o incidente como um “milagre”, pois, além do frio do início de inverno no Hemisfério Norte, há o fato de que muitos cães da região apresentam comportamento violento.

“Por volta das 11 da manhã, vimos que havia essa bebê recém-nascida chorando, deitada ao lado dos filhotes. Chamamos os médicos, e ela foi levada ao hospital”, contou Mullalal Patel, que achou a criança ao sair de casa.

A menina, que está com boa saúde, ganhou o nome de Akanksha. Ela foi entregue às autoridades, que decidirão sobre eventual adoção. Uma investigação foi aberta, e a polícia está em busca dos pais da bebê.