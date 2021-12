Redução do ICMS dá fôlego ao consumidor, aponta presidente da Facmat

Reivindicação antiga da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Mato Grosso (Facmat), a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a energia elétrica, a comunicação, o gás industrial e os combustíveis foi sancionada em Lei Complementar (49/2021), nesta terça-feira (07.12), pelo governador Mauro Mendes, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

Convidado, o presidente da Facmat e da Associação Comercial de Cuiabá (ACC), Jonas Alves, enalteceu o gesto do governador, bem-vindo em um momento de inflação alta em todo o país, em que o poder aquisitivo do consumidor sofre com o drástico aumento dos preços.

“Essa redução do ICMS vai dar um fôlego para sobrar um pouquinho mais na mão do consumidor. É muito importante o Estado ter essa sensibilidade de que não adianta avançar tanto no bolso do cidadão, porque se tira a capacidade do auto-sustento, que é justamente as necessidades básicas de todos e que temos que preservar”, declarou Jonas.

Ainda conforme o presidente da Facmat, a redução na cobrança do ICMS é uma reforma estrutural do governo de Mato Grosso, que vai se propagar em todos os serviços e atividades empresariais, ajudando, inclusive na competitividade do setor.

“Temos dificuldade em exportar, porque estamos longe dos grandes centros consumidores e nossos produtos têm esse impacto no preço, um obstáculo na nossa competição junto aos outros estados”, frisou Jonas.

Ele lembrou ainda que a Lei (49/2021) deve ser um exemplo para o país. “Que essa redução de impostos se propague para toda a nação e que também faça o seu papel, adiantando a Reforma Administrativa e Tributária, para simplificar e facilitar a vida do empresário”, enfatizou Jonas.

O governador Mauro Mendes afirmou que a lei traz um alívio para o bolso do contribuinte mato-grossense, a partir de janeiro de 2022, que pode retribuir através de mais consumo e arrecadação.

“Hoje assinamos uma redução histórica para o Estado de Mato Grosso. Serão R$ 1,2 bilhão que o governo deixará de arrecadar e ficará dentro das empresas, no bolso dos cidadãos. Tenho certeza que isso vai retroalimentar a economia, as pessoas vão se motivar, criar um ambiente positivo e isso vai gerar mais compras no comércio, mais dividendos para todos nós mato-grossenses”, celebrou o governador.