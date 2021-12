Representantes de Rondonópolis fazem plantão em Brasília em busca da ‘rapa do tacho’ do Governo Federal

No Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, na manhã desta terça-feira (21), o diretor presidente do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza (Sanear) Hermes Ávila de Castro e secretário de Representação de Rondonópolis em Brasília Paulo José Correia, se reuniram com o diretor do Departamento de Financiamento de Projetos Alfredo Assis de Carvalho para conseguir os últimos recursos do orçamento da União de 2021, cerca de 34 milhões para obras de saneamento.

Segundo Paulo José, braço do prefeito Zé Carlos do Pátio, esses plantões são rotineiros nos finais de ano, quando as bancadas e prefeitos tentam aproveitar as sobras do orçamento para emplacar projetos.

“Enquanto muitos, já estão de férias, neste período de confraternização natalina, o prefeito Zé Carlos nos destacou para essa missão aqui em Brasília e, aceitamos com bastante afinco, estamos aguerridos, pois sabemos que esses recursos vão nos ajudar a finalizar, por exemplo, o saneamento em Rondonópolis, que está faltando muito pouco, ” Disse o representante do prefeito.

Otimista, o presidente do Sanear Hermes Ávila de Castro disse que, no que depender da Autarquia para viabilizar os recursos, vai dar prioridade para não perder a ‘rapa do tacho’.

“Estamos muito empenhados, esses recursos se forem viabilizados, vamos dar agilidade para o mais rápido possível chegarmos a universalização do saneamento em Rondonópolis, uma meta que pretendemos atingir num curto espaço de tempo. Hoje contamos com mais de 95% de redes de esgotamento sanitário, é claro que a Cidade é muito dinâmica e, cada dia cresce mais. ” Disse o diretor do Sanear.

Hermes ainda destacou o apoio que Rondonópolis está disponibilizando, no que diz respeito a esse tipo de captação e operacionalização desses recursos ao município de Cáceres entre outras trocas de experiências.

“Inclusive o secretário de Saneamento e Meio Ambiente de Cáceres, Júlio César Pereira Duarte está aqui, em busca desses recursos e, nós estamos juntos nessa empreitada, foi um pedido do próprio prefeito Zé Carlos, esse apoio, haja vista o case de sucesso que é o Sanear com várias premiações a nível nacional. No final quem ganha é a população, pois saneamento é saúde, e todos nós temos esse direito. ” Finalizou Hermes.

Participaram da reunião, o gerente de Projeto e Obras do PAC Gilson Pires da Silva, a diretora de Orçamento do MDR Elena Buyiz Gonsales e o assessor do Senador Carlos Favaro, Luciano Alves.